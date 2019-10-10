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10 жовтня • оновлено в 04:58
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"Аж серцебиття посилилося!" Співачка з РФ вразила мережу спокусливим фото

1.3т Читати матеріал російською

Популярна російська співачка, екс-солістка групи "Блестящие" Юлія Ковальчук поділилася з шанувальниками спокусливим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.

"Абсолютно випадково зайшла у свою статистику, і з'ясувалося, що в мене пристойно додалося підписників чоловіків. Дівчата, я вас всіх безмірно люблю і ціную, але хлопчиків в нашій компанії завжди бракувало! Так що, чоловіки, ласкаво просимо", — написала Ковальчук.

Юлія Ковальчук

Юлія Ковальчук

Фото з Instagram

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

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Шанувальники захопилися новою публікацією співачки і зазначили, що тепер чекають ще більше її відвертих фото.

"Аж серцебиття посилилося!" Співачка з РФ вразила мережу спокусливим фото
"Аж серцебиття посилилося!" Співачка з РФ вразила мережу спокусливим фото
"Аж серцебиття посилилося!" Співачка з РФ вразила мережу спокусливим фото
"Аж серцебиття посилилося!" Співачка з РФ вразила мережу спокусливим фото
"Аж серцебиття посилилося!" Співачка з РФ вразила мережу спокусливим фото
"Аж серцебиття посилилося!" Співачка з РФ вразила мережу спокусливим фото

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Юлії Ковальчук, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Юлія Ковальчук продемонструвала струнку фігуру

Юлія Ковальчук продемонструвала струнку фігуру

Фото з Instagram

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Юлія Ковальчук у відвертому купальнику

Юлія Ковальчук у відвертому купальнику

Фото з Instagram

Спокуслива Юлія Ковальчук

Спокуслива Юлія Ковальчук

Фото з Instagram

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка Оля Полякова подражнила шанувальників гарячим знімком з відпочинку.

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Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну если у них это красавица то видать с бабами у них совсем туго))))
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