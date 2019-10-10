"Аж серцебиття посилилося!" Співачка з РФ вразила мережу спокусливим фото

Популярна російська співачка, екс-солістка групи "Блестящие" Юлія Ковальчук поділилася з шанувальниками спокусливим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши струнку фігуру.

"Абсолютно випадково зайшла у свою статистику, і з'ясувалося, що в мене пристойно додалося підписників чоловіків. Дівчата, я вас всіх безмірно люблю і ціную, але хлопчиків в нашій компанії завжди бракувало! Так що, чоловіки, ласкаво просимо", — написала Ковальчук.

Юлія Ковальчук Фото з Instagram

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Шанувальники захопилися новою публікацією співачки і зазначили, що тепер чекають ще більше її відвертих фото.

Пропонуємо подивитися і на інші спокусливі фото Юлії Ковальчук, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Юлія Ковальчук продемонструвала струнку фігуру Фото з Instagram

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Юлія Ковальчук у відвертому купальнику Фото з Instagram

Спокуслива Юлія Ковальчук Фото з Instagram

Юлія Ковальчук сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка Оля Полякова подражнила шанувальників гарячим знімком з відпочинку.

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