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20 січня • оновлено в 15:48
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"П*здять і п*здять!" Приходько поскаржилася на життя в Україні словами Зеленського

3.3т
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Українська співачка та громадська діячка Анастасія Приходько поскаржилася на життя в Україні та заявила, що почувається тут чужою.

Пояснити свою точку зору вона вирішила словами президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє "Інформатор".

Анастасія Приходько

Анастасія Приходько

Фото: znaj.ua

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"Як сказав великий класик Володимир Зеленський: "П**дять і п**дять наголоси різні, сенс однаковий". Все, за що ми боремося й віддаємо свої життя... за цю країну, державу та людей це різні паралельні реальності! Це страшно! І нічого не змінюється. Коли ти борешся і бачиш, що це нікому не потрібно ти автоматично почуваєшся чужим", — сказала Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько заявила про намір здобути вищу освіту в Національній академії прокуратури України.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Володимир Зеленський Анастасія Приходько
Місце
Україна
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фил филька
фил филька
чувствуешь себя чужим? ну дык последуй советам упоротых: чемодан-вокзал-гделучше))
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Нежинский Владимир
Нежинский Владимир
Общественный деятель-это что-то новенькое! Так общественные деятели только и делают, что пи**ят! Курица не птица, Приходько не пивица, а просто нах не кому не нужная пи**аболица!
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