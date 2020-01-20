Українська співачка та громадська діячка Анастасія Приходько поскаржилася на життя в Україні та заявила, що почувається тут чужою.

Пояснити свою точку зору вона вирішила словами президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє "Інформатор".

Анастасія Приходько Фото: znaj.ua

"Як сказав великий класик Володимир Зеленський: "П**дять і п**дять — наголоси різні, сенс однаковий". Все, за що ми боремося й віддаємо свої життя... за цю країну, державу та людей — це різні паралельні реальності! Це страшно! І нічого не змінюється. Коли ти борешся і бачиш, що це нікому не потрібно — ти автоматично почуваєшся чужим", — сказала Приходько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Приходько заявила про намір здобути вищу освіту в Національній академії прокуратури України.

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