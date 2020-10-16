П'ять найважливіших винаходів Стіва Джобса: від Macintosh до iPad

Рівно дев'ять років тому день 16 жовтня в штаті Каліфорнія був оголошений днем пам'яті винахідника, співзасновника компанії Apple Стіва Джобса. Він помер за кілька днів до цього, 5 жовтня 2011 року.

Джобс відомий світові як один з піонерів ери інформаційних технологій. Так, наприкінці 70-х років він і його друг Стів Возняк розробили один з перших персональних комп'ютерів. Про п'ять найважливіших винаходів "батька цифрової революції", як ще іноді називають Стіва Джобса, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Macintosh

1984 року Apple випустила новий 32-розрядний комп'ютер Macintosh, який незабаром став основним комерційним продуктом компанії. Для нього було створено власну операційну систему. Це був перший ПК, оснащений графічним інтерфейсом, клавіатурою і мишкою. Проект очолював Стів Джобс.

iMaс

Коли після свого відходу Джобс знову повернувся до Apple, він закрив ряд неуспішних проектів компанії, після чого запустив серію iMac – комп'ютерів, в компактному корпусі яких було зібрано монітор і всі компоненти системи. Це були перші ПК з вбудованим USB-портом і унікальною клавіатурою Apple. iMaс стали комп'ютерами, що найбільш швидко продаються в історії Apple.

iPhone

Незважаючи на успіх Apple, Джоб не планував зупинятися. Він розумів, що Apple обов'язково має зайняти свою нішу на ринку мобільних телефонів. Так було вирішено модифікувати iPod, додавши до плеєра функції телефону.

Поява iPhone 2007 року зробила революцію в світі мобільних телефонів. Через рік вийшов більш досконалий iPhone 3G, в 2010 – iPhone 4. За день до смерті Стіва Джобса користувачі чекали на появу смартфона Apple п'ятого покоління. Але компанія показала тільки вдосконалену модель iPhone 4S.

MacBook

Перша модель найбільш продаваного товару в історії Apple вийшла 2006 року. У липні 2011 року вийшла новітня модель MacBook Air. Він вважається найтоншим ноутбуком у світі.

iPad

27 січня 2010 року Стів Джобс офіційно представив перший iPad. Менш ніж за рік, до березня 2011-го, було продано 15 мільйонів пристроїв. За деякими даними, це був найуспішніший в історії запуск споживчого продукту.

Джобс подавав iPad як ланку між смартфоном і ноутбуком і вважав, що саме за такими продуктами майбутнє.

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