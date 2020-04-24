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24 квітня • оновлено в 20:12
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П'яного Башарова застукали за дивним заняттям

1.6т
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У мережі з'явилося дивне відео з російським актором Маратом Башаровим. На ньому він з стані сильного алкогольного сп'яніння розмовляв сам з собою.

Відео опублікувало видання СтарХит на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

П'яного Башарова застукали за дивним заняттям

ТВ Центр

Розібрати те, що говорить Башаров дуже важко.

"Чим воно займається? Та нічим", - бурмоче актор.

Раніше, Башаров шокував шанувальників, показавши сцену лайки з колишньою дружиною Єлизаветою Шевирковой. На ньому Єлизавета, яка приїхала забрати у Башарова дитину, звинувачуючи його в тому, що він напився при хлопчику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров через кілька тижнів після розлучення з Єлизаветою Шевирковою засвітився з новою пасією.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Марат Башаров
Місце
Росія
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