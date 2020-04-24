П'яного Башарова застукали за дивним заняттям

У мережі з'явилося дивне відео з російським актором Маратом Башаровим. На ньому він з стані сильного алкогольного сп'яніння розмовляв сам з собою.

Відео опублікувало видання СтарХит на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

ТВ Центр

Розібрати те, що говорить Башаров дуже важко.

"Чим воно займається? Та нічим", - бурмоче актор.

Раніше, Башаров шокував шанувальників, показавши сцену лайки з колишньою дружиною Єлизаветою Шевирковой. На ньому Єлизавета, яка приїхала забрати у Башарова дитину, звинувачуючи його в тому, що він напився при хлопчику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марат Башаров через кілька тижнів після розлучення з Єлизаветою Шевирковою засвітився з новою пасією.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!