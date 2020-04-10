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10 квітня • оновлено в 18:16
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П'яний Прилучний побив дружину і вигнав її з дітьми на вулицю: заява Муценієце

12т
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Російська актриса Агата Муценієце заявила, що її чоловік Павло Прилучний побив її та вигнав разом з дітьми з дому.

Так, відповідне відео зірка записала з телефону своєї матері й опублікувала на сторінці жінки в Instagram. Муценієце зазначила, що Павло "відняв і викинув її мобільний", тому їй довелося піти на такий крок (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

Павло Прилучний і Агата Муценієце

Павло Прилучний і Агата Муценієце

Фото: instagram/agataagata

"Пандемія дається погано! Я записую це відео з акаунта мами, тому що Павел забрав мій телефон і викинув його на вулицю. Довів дітей до сліз, підіймав на мене руку – він в неадекваті і я не можу його зупинити. Павел під час пандемії викинув нас з дітьми з дому, каже: "Їдьте нах*р!". Я не можу це не викласти, тому що у мене немає іншої зброї, ніж публічність. Просто знайте, що ось така людина Прилучний, уявляєте?" – сказала актриса.

Агата Муценієце з дітьми

Агата Муценієце з дітьми

Фото: instagram/agataagata

Вона також додала, що Прилучний вже "десять днів не просихає". І, на її думку, алкоголь, який він п'є у великих кількостях, сильно вплинув на його поведінку.

Агата Муценієце

Агата Муценієце

Скріншот з відео

"Я ніколи не хотіла все це виносити на публіку. Якщо я не розповім це зараз – це знову прикриється. А мені набридло прикривати його д*пу: він реально десять днів не просихає, п'є алкоголь у великих кількостях. Мабуть, він так сильно закрив його мозок і так сталося", – підсумувала Муценієце.

Агата Муценієце і Павло Прилучний

Агата Муценієце і Павло Прилучний

Фото: instagram/agataagata

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Агата Муценієце зізналася, що вони з актором Павлом Прилучним вирішили розлучитися, тому що перестали один одного розуміти і не могли знайти спільну мову.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Еще одна рожалка одурела от отсутствия секса ? Да не трогай ты мужа займись детьми
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ivani Rezo, а тебя кто родил? Рожалка?
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