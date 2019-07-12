Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

П'яна зірка "Молодіжки" влаштувала дебош в аеропорту: відео

2.1т Читати матеріал російською

В аеропорту Краснодара затримали відомого актора серіалів Тимура Ефременкова ( "Легенда №17", "Молодіжка"), який в момент затримання перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"На вході в будівлю аеровокзалу "Міжнародного аеропорту Краснодар" один з пасажирів під час огляду нецензурно висловлювався і ображав співробітників служби авіаційної безпеки, тим самим порушуючи громадський порядок", - повідомили "Интерфакс-Юг" в аеропорту.

Тимур Ефременков

Тимур Ефременков

"Молодіжка"

Пізніше стало відомо, що це може бути Ефременков.

Новини
"Довбаний чай!" П'яна Софі Тернер записала відео і викликала ажіотаж

"Співробітники огляду не пустили його на територію аеропорту. Зараз його везуть в Радянський районний суд Краснодара, де він буде притягнутий до адміністративної відповідальності", - уточнили в аеропорту.

Незабаром сам актор підтвердив цю інформацію, опублікувавши в мережі відео з поліцейської машини.

"Мене зняли з рейсу, тому що я не сподобався якимось жіночим особинам. Мене везуть кудись ... брат, мене треба рятувати", - звернувся до когось на відео Ефременков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор, зірка серіалу "Мажор" Павло Прилучний потрапив в черговий скандал. П'яний артист серед ночі заліз в чужий автомобіль і заснув.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel