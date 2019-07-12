П'яна зірка "Молодіжки" влаштувала дебош в аеропорту: відео

В аеропорту Краснодара затримали відомого актора серіалів Тимура Ефременкова ( "Легенда №17", "Молодіжка"), який в момент затримання перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"На вході в будівлю аеровокзалу "Міжнародного аеропорту Краснодар" один з пасажирів під час огляду нецензурно висловлювався і ображав співробітників служби авіаційної безпеки, тим самим порушуючи громадський порядок", - повідомили "Интерфакс-Юг" в аеропорту.

Тимур Ефременков "Молодіжка"

Пізніше стало відомо, що це може бути Ефременков.

"Співробітники огляду не пустили його на територію аеропорту. Зараз його везуть в Радянський районний суд Краснодара, де він буде притягнутий до адміністративної відповідальності", - уточнили в аеропорту.

Незабаром сам актор підтвердив цю інформацію, опублікувавши в мережі відео з поліцейської машини.

"Мене зняли з рейсу, тому що я не сподобався якимось жіночим особинам. Мене везуть кудись ... брат, мене треба рятувати", - звернувся до когось на відео Ефременков.

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