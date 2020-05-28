"П'яна впала й покотилася": Гузєєва зізналася в проблемах з алкоголем

Російська актриса й ведуча шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва розповіла, що, колись у неї були проблеми з алкоголем, і одного разу вона вийшла на сцену п'яна.

Про цей випадок зірка згадала під час одного з випусків "Давай одружимося".

Лариса Гузєєва joinfo.ua

"Одного разу я грала виставу дуже нетвереза. І думаю: "Дай-но я впаду". І я впала, і покотилася по сцені, й мені було так добре, і я якісь відсебеньки почала нести... І я бачу якусь напругу, але про себе думаю: "Я геніально граю"! І я щось там руки заламувала, думала, що я Сара Бернар. Ми себе не бачимо в цьому стані! Я зірвала виставу", – згадує Гузєєва.

Лариса Гузєєва kino-teatr.ru

За словами актриси, її врятував син Георгій. Одного разу вона випадково почула коментар хлопця, який сказав "Сама п'є та курить, а мене вчить!" Після цього, за словами Лариси, вона загасила сигарету й припинила зловживати алкоголем назавжди.

Лариса Гузєєва з сином vokrug.tv

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська телеведуча Лариса Гузєєва різко відповіла своїй підписниці в соцмережах на зауваження про брудні вікна.