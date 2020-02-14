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14 лютого • оновлено в 16:46
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"П'яна?" У мережу потрапило відео з дивними танцями Лободи на сцені

1.8т
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Популярна співачка Світлана Лобода здивувала дивними танцями під час свого виступу на Big Love Show 2020.

Так, відео з артисткою було опубліковано в соціальній мережі Instagram.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

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На сцені Лобода в ультракороткій сукні виконує композицію "Новий Рим". Свій виступ знаменитість супроводжує незвичайними рухами.

Деякі користувачі навіть припустили, що співачка перебуває в нетверезому стані.

"П'яна чи що...", "Відчуття, що вона п'яна", "Невдалий рух з ногою", "П'яна?", "Жах який",писали під відео користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Діма Білан зганьбився виступом на дні міста в Самарі. Глядачі поскаржилися, що артист не потрапляв у ноти, видавав дивні звуки і показував вульгарні рухи. Білана запідозрили в тому, що він був у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія
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