Головна Новини
9 лютого • оновлено в 03:13
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

П'яна Самбурська пояснила, чому не покаже попу в Instagram

1.3т
Читати матеріал російською

Зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська випила келих шампанського під час процедури по зменшенню жиру на попі і дала кілька порад своїм передплатницям.

У сторіс свого Instagram-аккаунта вона постала перед публікою лежачи на кушетці з келихом ігристого.

П'яна Самбурська пояснила, чому не покаже попу в Instagram

"Я прийшла зменшувати п'яту точку, і мені тут трошки підлили. Кидання чоловіком це не привід для того, щоб не схуднути", - радить актриса.

Також вона розповіла, що в салоні, де йде процедура, "наливають" і заявила, що прикрита простирадлом, бо "вважає некоректним показувати свою дупу".

П'яна Самбурська пояснила, чому не покаже попу в Instagram

"Навіть п'яна, бережи д * пу від очей людських", - додала Самбурська.

Як повідомлялося раніше, Настасья Самбурська заявила, що її кинули, і раптом нарвалася на грубу пораду.

Крім того, вона розповіла передплатниці, що робити в разі зради.

Читайте також:

Посвітивши пишними грудьми, Самбурська вразила всіх своїми очима

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги