П'яна Самбурська пояснила, чому не покаже попу в Instagram

Зірка серіалу "Універ" Настасья Самбурська випила келих шампанського під час процедури по зменшенню жиру на попі і дала кілька порад своїм передплатницям.

У сторіс свого Instagram-аккаунта вона постала перед публікою лежачи на кушетці з келихом ігристого.

"Я прийшла зменшувати п'яту точку, і мені тут трошки підлили. Кидання чоловіком це не привід для того, щоб не схуднути", - радить актриса.

Також вона розповіла, що в салоні, де йде процедура, "наливають" і заявила, що прикрита простирадлом, бо "вважає некоректним показувати свою дупу".

"Навіть п'яна, бережи д * пу від очей людських", - додала Самбурська.

Як повідомлялося раніше, Настасья Самбурська заявила, що її кинули, і раптом нарвалася на грубу пораду.

Крім того, вона розповіла передплатниці, що робити в разі зради.

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