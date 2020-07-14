П'яна Ольга Бузова вийшла в ефір "Дом-2" і зчинила скандал

Ольга Веркалець Люди 11:33, 14.07.2020

Російська телеведуча Ольга Бузова потрапила в скандал через те, що вийшла п'яна в ефір реаліті "Дом-2".

Співведучий Андрій Черкасов і учасники шоу одразу помітили неадекватний стан зірки, проте зауважень не зробили. Пізніше Бузова виправдалася за свою поведінку в своєму Instagram-акаунті (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Телеведуча не заперечувала, що перед ефіром вживала алкоголь. Таким чином вона хотіла розслабитися з близькими.

"Понеділок – день важкий, приходять нові учасники. Але минулий понеділок для мене не був важким. У мене був класний настрій, зустрілася з подружками, трошки розслабилися і дозволила собі раз в 16 років вийти на "лобне місце" з яскравим блиском в очах. Сподіваюся, що ви мені це пробачите", – написала Бузова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бузова розповіла про те, що на неї напав невідомий чоловік і покалічив її під час концерту.

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