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П'яна і недоглянута: популярна в РФ співачка шокувала фанатів на концерті

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Російська співачка Марина Максимова, яка відома під псевдонімом МакSим, шокувала фанатів своїм зовнішнім виглядом і поведінкою на сольному концерті. Так, за словами очевидців, вона вийшла на сцену в стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, як зазначає одна з фанаток артистки, та відмовилася спілкуватися зі своїми шанувальниками після виступу, пише "СтарХит".

П'яна і недоглянута: популярна в РФ співачка шокувала фанатів на концерті

cosmo.ru

"Була п'яною, недоглянутою, обличчя все опухле. Після концерту залишилася на фуршет і в готель приїхала ніяка. Фотографуватися ні з ким не стала, охоронець її під руки вивів. Потім на ресепшен спускався за нашатирем. Кажуть, від неї пішов коханий", — говорить очевидець.

П'яна і недоглянута: популярна в РФ співачка шокувала фанатів на концерті

Скріншот з відео

П'яна і недоглянута: популярна в РФ співачка шокувала фанатів на концерті

Скріншот з відео

Натомість артистка пояснила свій зовнішній вигляд і поведінку втомою. Крім того, вона повернулася на сцену після тривалої перерви, яку брала через проблеми зі здоров'ям.

Непривабливий зовнішній вигляд Максим в Стерлитамаке. ______________________ Минулої п'ятниці, 29 березня, Стерлітамак вшанувала своєю присутністю популярна співачка МакSим, яка виступила з концертом в одному з Рестобар міста. Незважаючи на недешеві квитки (ціна починалася від 950 рублів), помилуватися на улюблену зірку зібралося багато людей. Ось тільки більшість з них залишилися розчаровані зовнішнім виглядом співачки. ⠀ -Була п'яною, недоглянутою, особа все опухле. Після концерту залишилася на фуршет, і в готель приїхала ніяка. Фотографуватися ні з ким не стала, охоронець її під руки вивів. Потім на ресепшен спускався за нашатирем. Кажуть, від неї пішов коханий, - ділиться враженнями в соцмережах шанувальник (або вже колишній?) Співачки. ⠀ - Дійсно, була опухла, ніби місяць в запої, - констатує Ельдана З. Правда, знайшлися і ті, хто підтримав улюблену артистку і встав на її захист, заявивши, що МакSим довгий час хворіла і взагалі не виступала перед публікою. ⠀ - Друзі, я особисто була на концерті і спілкувалася з МакSим, і навіть фотографувалася з нею. Вона справжня, щира і відпрацювала на всі 200%, співала тільки наживо. МакSим відмінно контактувала з залом, всі глядачі активно підспівували їй. Виконання було з душею. А фотографуватися з усіма не стала, тому що реально втомилася. Та й охочих було дуже багато. Враховуйте той факт, що вона рік була у відпустці за станом здоров'я, - пише Ольга Мазіна, яка була присутня на концерті. ⠀ - Людині вже не 18 років, і не 25. Все-таки доросла жінка, не худенька, сильно поправилася – ну і що тут такого? – обурюється Марина К. Також шанувальники співачки відзначили, що незважаючи на погане самопочуття, співачка виклалася по повній перед залом - співала наживо, без "фанери". _____________________ Джерело: ufa.kp.ru 🎥 @ alija201290

Публікація від Уфа. Афіша. Будь в курсе👆🏻 (@ufadays_)

Як раніше писав OBOZREVATEL, чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, пародист Максим Галкін стурбував шанувальників зовнішнім виглядом. Судячи з кадрів, Галкін знявся після сну. У нього було скуйовджене волосся і синці під очима. Фанати подумали, що в артиста — похмілля.

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Марченко Виталий
Марченко Виталий
не удивительно,водка,балалайка,матрешки )))
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