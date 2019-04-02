П'яна і недоглянута: популярна в РФ співачка шокувала фанатів на концерті

Російська співачка Марина Максимова, яка відома під псевдонімом МакSим, шокувала фанатів своїм зовнішнім виглядом і поведінкою на сольному концерті. Так, за словами очевидців, вона вийшла на сцену в стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, як зазначає одна з фанаток артистки, та відмовилася спілкуватися зі своїми шанувальниками після виступу, пише "СтарХит".

cosmo.ru

"Була п'яною, недоглянутою, обличчя все опухле. Після концерту залишилася на фуршет і в готель приїхала ніяка. Фотографуватися ні з ким не стала, охоронець її під руки вивів. Потім на ресепшен спускався за нашатирем. Кажуть, від неї пішов коханий", — говорить очевидець.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Натомість артистка пояснила свій зовнішній вигляд і поведінку втомою. Крім того, вона повернулася на сцену після тривалої перерви, яку брала через проблеми зі здоров'ям.

Як раніше писав OBOZREVATEL, чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, пародист Максим Галкін стурбував шанувальників зовнішнім виглядом. Судячи з кадрів, Галкін знявся після сну. У нього було скуйовджене волосся і синці під очима. Фанати подумали, що в артиста — похмілля.

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