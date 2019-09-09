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9 вересня • оновлено в 12:53
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"Перемога за нами!" Могилевська вразила мережу гімном на "Танці з зірками"

4.9т Читати матеріал російською

Популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська вразила мережу виконанням гімну України в третьому ефірі "Танців з зірками".

Відповідне відео було опубліковано на YouTube-каналі співачки (щоб переглянути, доскролльте новину до кінця).

"Україно моя, нехай земля наша надає нам сили, хай Герої наші повернуться, а діти народжуються здоровими і щасливими. Нехай тим, хто керує країною вистачить сил і мудрості, щоб підняти економіку. І нехай ця війна закінчиться нашою світлою перемогою", - сказала Могилевська.

Наталя Могилевська

Наталя Могилевська

Фото з Instagram

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Гімн викликав захоплення в мережі. "Слава Україні! Героям Слава! Дякую Наталя", "Згодна з попередніми коментарями, що це гідні слова для нашого гімну! Наталя молодець! Дуже красиво до мурашок по шкірі !!!", "До сліз, спасибі", - написали в коментарях .

"Перемога за нами!" Могилевська вразила мережу гімном на "Танці з зірками"
"Перемога за нами!" Могилевська вразила мережу гімном на "Танці з зірками"

Дивіться найвідвертіші фото Наталії Могилевської, які OBOZREVATEL зібрав до її дня народження.

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Особа
Наталя Могилевська
Місце
Україна
Тег
Танці з зірками
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