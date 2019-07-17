"П'яна чи що!" Лобода спантеличила мережу своїм співом

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе в Росії, викликала в мережі подив співом.

Артистка зібрала свій перший стадіон у Нижньому Новгороді і вирішила показати, що залишається після концерту (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Не наспівалася після двогодинного концерту", – підписала Лобода під відео, на якому втомлена йде стадіоном і починає невиразно і швидко наспівувати перед камерою.

Світлана Лобода в Нижньому Новгороді instagram / lobodaofficial

"П'яна, чи що!", "Просто напилася і відмахнула", "Співає все життя, а хоче за дві години напитися", – написали в коментарях, на один з яких артистка відповіла незадоволеним смайликом.

Багато користувачів привітали Лободу з першим великим успіхом, побажавши зібрати ще стадіон. Але знайшлися й ті, хто почув її виступ наживо, і він залишив не найкращі враження.

"Жахливий виступ, звук відстій, повага до публіки", "Сєпар Лобода", "Яке гарне відео, і який тухлий концерт був. Ось що значить майстерність зйомки", – відреагували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до концерту в Нижньому Новгороді Лобода поділилася серією знімків у топі й облягаючих легенсах, продемонструвавши струнку фігуру.

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