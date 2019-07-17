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"П'яна чи що!" Лобода спантеличила мережу своїм співом

6.7т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе в Росії, викликала в мережі подив співом.

Артистка зібрала свій перший стадіон у Нижньому Новгороді і вирішила показати, що залишається після концерту (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Не наспівалася після двогодинного концерту", – підписала Лобода під відео, на якому втомлена йде стадіоном і починає невиразно і швидко наспівувати перед камерою.

Світлана Лобода в Нижньому Новгороді

Світлана Лобода в Нижньому Новгороді

instagram / lobodaofficial

"П'яна, чи що!", "Просто напилася і відмахнула", "Співає все життя, а хоче за дві години напитися", – написали в коментарях, на один з яких артистка відповіла незадоволеним смайликом.

"П'яна чи що!" Лобода спантеличила мережу своїм співом
"П'яна чи що!" Лобода спантеличила мережу своїм співом
"П'яна чи що!" Лобода спантеличила мережу своїм співом

Багато користувачів привітали Лободу з першим великим успіхом, побажавши зібрати ще стадіон. Але знайшлися й ті, хто почув її виступ наживо, і він залишив не найкращі враження.

"Жахливий виступ, звук відстій, повага до публіки", "Сєпар Лобода", "Яке гарне відео, і який тухлий концерт був. Ось що значить майстерність зйомки", – відреагували в коментарях.

"П'яна чи що!" Лобода спантеличила мережу своїм співом
"П'яна чи що!" Лобода спантеличила мережу своїм співом
"П'яна чи що!" Лобода спантеличила мережу своїм співом

Як повідомляв OBOZREVATEL, до концерту в Нижньому Новгороді Лобода поділилася серією знімків у топі й облягаючих легенсах, продемонструвавши струнку фігуру.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Світлана Лобода
Місце
Росія Нижній Новгород
Теги
шоу-бизнес концерт музика
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