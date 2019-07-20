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"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

3.6т Читати матеріал російською

країнська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала в Росію, опублікувала нове відверте фото, чим викликала суперечки користувачів мережі.

На її сторінці в Instagram з'явився знімок у чорному купальнику. При цьому артистка видерлася на огорожу та позувала, сидячи на невеликій колоні.

За допомогою хештегів Брежнєва написала (далі мовою оригіналу): "Стеснение пропало, градус повышен, завтра все ближе..."

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

instagram.com/ververa

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"Віро, що з вами?" Брежнєва налякала мережу постарілим видом
"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

Шанувальники співачки зробили безліч компліментів її фігурі, однак частина користувачів розкритикувала жінку за надмірну вульгарність.

"П'яна чи що?" "Віро, може, зовсім знімеш все? А що, здорово буде", "Уже не знає, на кого залізти", "Де шия?" "Вульгарно. Відписуюся від вас", – пишуть у коментарях.

Відзначимо, за дві години після публікації пост співачки зібрав понад 133 тисяч лайків.

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"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

Скріншот

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фотографії, які Брежнєва публікувала в Instagram:

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

"П'яна чи що?!" Брежнєва розбурхала вульгарним фото

instagram.com/ververa

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж у мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позує на тлі розкішного червоного авто.

Раніше Брежнєва відреагувала на "зраду" Костянтина Меладзе. Вона здивувалася тому, як її чоловік встигає "пірнати в бюст" блондинки і при цьому знімати кліпи своїй дружині.

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Особа
Віра Брежнєва
Теги
шоу-бизнес Краса фотографии Instagram
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Галушка она и в России галушка.
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