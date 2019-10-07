Путіну – 67: як виглядають двійники президента Росії

У понеділок, 7 жовтня, президенту Росії Володимиру Путіну виповнюється 67 років.

На просторах інтернету вже давно побутує думка, що його вже немає на світі, а посаду глави Кремля обіймають численні двійники. Також дехто припускає, що справжній Путін живе на Заході. OBOZREVATEL зібрав кілька знімків, на яких можна помітити відмінності.

Путін замолоду й зараз

Слід зазначити, що підміняти загиблого лідера двійником було звичайною справою у Візантії та в середньовічній Японії. І сьогодні це явище – вельми затребуване. Зокрема президенти користуються послугами "клонів" з метою безпеки.

Двійники Путіна

Експерти вже неодноразово помічали, що у Путіна розрізняються мочки вух, підборіддя, лінія росту волосся, відрізняється межі брів. І якщо форму обличчя ще можна пояснити хірургічними процедурами, ботоксом та іншими втручаннями, то решта нюансів є вельми підозрілою.

Ще один момент у зовнішності президента РФ – родимка тілесного кольору на лівій щоці. Багато хто впевнені, що вона змістилася ближче до вуха, хоча цей момент помітити можуть не всі.

Двійники Путіна – про яких відомо (таблиця нижче)

Більше того, в мережі навіть є таблиця двійників Путіна, де стверджується, що їх лише шість, хоча за останні роки їхня кількість могла й зрости.

Володимир Путін – 2003 рік

Двійники – вирізка з газети

В "оригіналу" – рухливі губи, мигдалеподібні очі. Є також "Говорун", який нібито озвучував президента у 2013-2015 роках. "Удмурта" називають найневдалішою підробкою Путіна.

"Удмурт" – двійник Путіна

Ще одного двійника обізвали "Кучмою" – власник пухкого підборіддя з'явився у Санкт-Петербурзі 16 березня 2015 року на зустрічі із президентом Киргизії. Ще його впіймали на метелянні ногами.

Двійники Путіна pinterest

Ще одного – "Дипломата" – було помічено 5 березня 2015 року на зустрічі з прем'єр-міністром Італії. Кажуть, що у нього молодецьке підборіддя.

"Дипломат" на зустрічі з Маттео Ренці (2015 рік) Пресслужба Кремля

"Бенкетний" дублер часто нібито використовується для рукостискань і всіляких репортажів. І "Синяк" вважається невдалим двійником президента РФ. Після дебюту у 2010 році не з'являвся на публіці.

Молодий Путін і у 2017 році

"Бенкетний"

Хто зараз керує Росією, двійник Путіна чи ні, вирішуйте самі!

Як писав OBOZREVATEL, останнім часом у мережі часто обговорюють тему про "двійників" Путіна. Так, запідозрили, що не Путін, а його "двійник" був на одній із зустрічей із президентом Туреччини.

"Двійника" запідозрили і на фото з поїздки Путіна до Іжевська (Росія). А у вересні російський журналіст Леонід Радзіховський раптово заявив про те, що у Путіна немає двійників.

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