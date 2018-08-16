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Путін зібрався на приватне весілля в Австрію: що відомо про наречену

4.6тЧитати новину російською

Президент РФ Володимир Путін відвідає весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль. Наречена запросила Путіна особисто.

53-річна Кнайсль виходить заміж за 54-річного підприємця Вольфганга Мейлінгера. Що відомо про наречену розповідає OBOZREVATEL.

Карін Кнайсль - австрійський дипломат, журналіст і політик, міністр закордонних справ Австрії з 2017 року.

Також, жінка є віце-президентом Австрійського товариства політичних досліджень STRATEG. Із 2011 по 2015 рік вона входила до складу ради Уістлебінг Австрії.

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Кайсіль - запрошений лектор Академії національної оборони, Військової академії в Вінкр-Нойштадті й університетах Лівану, зокрема франкомовного університету Сент-Джозеф у Бейруті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, таємне весілля екс-"прокурора" анексованого Росією Криму, так званої "кримської няші" Наталії Поклонської жорстко висміяли в мережі.

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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Там єтого гадениша и нужно брать..
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