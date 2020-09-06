Путін з Ургантом покаталися на 'аурусі' й обмінялися жартами. Відео

Телеведучий Іван Ургант опублікував жартівливий ролик, в якому він "покатався" на машині до Останкіно з президентом Росії Володимиром Путіним.

Завдяки монтажу біля Володимира Путіна на пасажирському сидінні "ауруса" виявився Іван Ургант. Для відео було взято кадри із серпневої поїздки глави держави під час відкриття нових ділянок траси "Таврид" у Криму.

На відео видно, як питання і зауваження Урганта підігнали під репліки Путіна.

Під час руху автомобіля ведучий розповів президенту кілька жартів: про американського лідера Дональда Трампа, а також про долар і рубль. А в кінці відео комік попросив Путіна випустити його на ходу поблизу телецентру.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ургант спародіював Лукашенка зі зброєю і в бронежилеті. Дивіться курйозне відео.

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