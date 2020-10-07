Путін святкує 68-річчя: що відомо про його дочок і як вони виглядають

Президент Росії Володимир Путін в середу, 7 жовтня, відзначає свій день народження. Йому виповнюється 68 років.

Приватне життя Путіна завжди була таємницею для громадськості – він ретельно приховує інформацію про власну родину. Відомо, що Путін розлучений зі своєю дружиною Людмилою, з якою в шлюбі прожив понад 30 років. У нього є дві дочки – Марія і Катерина, обидві живуть під іншими прізвищами і публічно заперечують спорідненість з главою РФ. Про те, як виглядають і де зараз живуть дочки Володимира Путіна – читайте на OBOZREVATEL.

Дочки Путіна: чому ця тема є табу

Так, у президента Росії офіційно є дві дочки від першого шлюбу з Людмилою Путіною (Шкребньовою). Старша дочка Марія народилася у 1985 році в Ленінграді, а молодша Катерина – у 1986-му в НДР (місто Дрезден). Обидві дівчинки названі в честь бабусь. Марія Іванівна Шеломова – це мати Володимира Путіна, а Катерина Тихонівна Шкребньова – мама Людмили Путіної.

Ніхто в світі достеменно не знає, де зараз проживають дочки Володимира Путіна, чи мають свої сім'ї і ким працюють. На цей рахунок існує безліч журналістських розслідувань, які не були офіційно підтверджені або спростовані. У 2015 році на своїй щорічній конференції Путін відмовився розповідати про сім'ю, підкресливши, що робить це з метою безпеки.

Марія Воронцова

За інформацією російських ЗМІ, старша дочка президента РФ Марія Путіна ретельно уникає публічності. Вона кілька разів змінювала прізвище і всі свої документи чотири рази, проте громадськості відомі лише дві з них – Воронцова і Фаассен. За фахом Марія – медик.

На початку 2010-х років Марія нібито вийшла заміж за голландського бізнесмена Йорріта Фаассена. Молоді люди познайомилися в Москві, коли чоловік працював в керівництві Газпромбанку. ЗМІ неодноразово поширювали інформацію, що Воронцова-Фаассен після весілля виїхала з Росії в Нідерланди, 15 серпня 2012 року вона народила сина. У 2017 році в одному з інтерв'ю президент РФ і сам зізнався, що став дідусем. На питання, чи грає він зі своїм онуком, Путін відповів: "На жаль, дуже рідко".

В середині 2019 року старша дочка президента РФ в якості спікера з'явилася в сюжеті федерального телеканалу "Росія-1" про будівництво в Ленінградській області інноваційного онкологічного центру. Марію Воронцову представили як дитячого ендокринолога і члена Ради директорів АТ "НОМЕКО" ( "Нова медична компанія").

Катерина Тихонова

Молодша дочка Путіна Катерина, яка носить прізвище Тихонова, народилася 31 серпня 1986 року. Вона живе і працює в Москві – обіймає посаду директора фонду "Іннопрактика", який відповідає за розробку концепції науково-технологічної долини МГУ.

На сайті МГУ йдеться, що Тихонова входить до вченої ради університету разом з академіками і докторами наук. Область наукових інтересів Тихонової – створення математичної моделі аферентного первинного нейрона вестибулярного апарату.

Також Катерина відома як професійна спортсменка-акробатка. На її рахунку участь в чемпіонатах Росії, Європи і світу. У 2016 році в парі з Дмитром Алексєєвим вона виграла Кубок Росії з акробатичного рок-н-ролу.

У лютому 2013 року Катерина вийшла заміж за бізнесмена Кирила Шамалова. Його батько довгі роки підтримував тісні дружні відносини з Путіним. Весілля пройшло скромно на пітерському гірськолижному курорті "Ігора". На торжество були запрошені всього 100 чоловік. Воно суворо охоронялося від очей сторонніх, тому при вході гостей просили здати смартфони і будь-які гаджети.

У січні 2018 року Катерина Тихонова і Кирило Шамалов розлучилися. У травні 2019 року молодша дочка Путіна захистила дисертацію на базі МДУ і стала кандидатом фізико-математичних наук. Наукове дослідження присвячене розрахунку математичних моделей корекції зору в екстремальних умовах.

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