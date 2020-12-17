Путін різко відповів Шнурову на запитання про Трампа і назвав це провокацією

Лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров узяв участь у великій щорічній пресконференції президента Росії Володимира Путіна. Він поцікавився, як жителям країни жити без ненормативної лексики, і чому російські хакери не допомогли обратися 45-му президенту США Дональду Трампу.

Також артист запитав, на яку посаду тепер розраховувати поки що чинному главі держави, і чи зможе РФ прихистити його, якщо він попросить політичного притулку. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямої трансляції пресконференції на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Путін порадив Шнурову звернутися до відомих фільмів, класики радянського кінематографу, коли "у разі падіння батареї на ногу потрібно говорити "редиска", а не вживати ненормативну лексику".

Сергій Шнуров Скриншот

За словами президента, російська мова – досить багата для того, щоб ясно і дохідливо висловлювати свої думки.

Після цього глава держави сказав, що питання про Трампа – це провокація. Він заявив, що російські хакери не допомагали обиратися президенту США і не втручалися у внутрішні справи.

"Це все домисли і привіди для того, щоб зіпсувати відносини між Росією та США. Привід для того, щоб не визнати легітимність Трампа. У цьому сенсі російсько-американські відносини стали заручниками внутрішньої політики США", – сказав Путін.

Президент сподівається, що новий обраний президент Джо Байден вирішить частину проблем.

Володимир Путін Скриншот

Він додав, що зараз Трампу немає необхідності шукати іншу посаду, оскільки в нього велика база підтримки і він не збирається йти з політичного життя своєї країни.

Нагадаємо, Сергій Шнуров – російський рокмузикант, поет, кіноактор, телеведучий, художник і громадський діяч. Лідер гуртів "Ленінград" та "Рубль". Також генеральний продюсер телеканалу RTVi, співголова "Партії Роста".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін назвав отруєння "Новачком" опозиціонера Олексія Навального "легалізацією" американських спецслужб.