"Путін приїде, я дуже боюся": на росТБ висміяли Зеленського. Відео

Команда російського КВН "Юра" показала пародію на українського президента Володимира Зеленського та його дружину Олену.

Відео з'явилося на офіційному каналі КВН на YouTube 15 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

кадр з відео

Так, у мініатюрі показані Володимир і Олена Зеленська за 10 хвилин до початку дуже важливого заходу:

"Лєна, я не знаю, що одягнути. Давай я одягну метелика?", – цікавиться у дружини "Зеленський".

На що "Олена" йому відповідає:

"Вовочка, якщо ти одягнеш метелика, люди подумають, що ти ведучий цього заходу".

кадр з відео

Потім "президент" пропонує, щоб з вибором краватки йому допомогли визначитися користувачі в Instagram. Однак його дружина зазначає:

"Вовочка, я боюся, якщо дати народу ще раз вибрати, може, вже й не ти поїдеш".

кадр з відео

Після чого на сцені з'являється "міністр оборони України", який заявляє, що не хоче їхати на захід: "Давайте нікуди не поїдемо. Там може Путін приїде, я дуже боюся".

"Андрій, ти міністр оборони", – реагує "Зеленський".

"Але в першу чергу я стендапер", – відповів "міністр оборони".

кадр з відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що команда КВН "Збірна Татнафти" показала в своєму виступі пародію на нового прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, пожартувавши про його здібності і порівнявши з попередником Дмитром Медведєвим.

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