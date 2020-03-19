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19 березня • оновлено в 20:55
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Путін їдко потролив Галкіна через жарти про політику РФ: людина без посади

6.2т
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Президент Росії Володимир Путін їдко відповів на різкі жарти гумориста Максима Галкіна про владу РФ.

Путін вказав, що Галкін жартує про російську владу, оскільки не має власної високої посади, пише ТАСС.

"Людина, у якого немає жодної посади, може жартувати як завгодно. І її жарти затребувані", – заявив Путін.

Путін та Галкін

Путін та Галкін

Відзначимо, раніше комік Максим Галкін пожартував про Путіна під час виступу в Новосибірську у 2019 році. Відео з концерту було опубліковане в мережі. Галкін тоді помітив, що Путін "вже давно завойовує Марс".

"Люди думають вже, що президент – це не посада, що сама посада називається Путін. І на Путіні може бути тільки Путін", – підкреслив Галкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоумен Максим Галкін, виступаючи на концерті в Кремлівському палаці, потролив свою дружину Аллу Пугачову і президента РФ Володимира Путіна.

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Автор
Єва Романова
Особи
Володимир Путін Максим Галкін
Теги
шоу-бизнес Новини Росії
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Галкин с его плоскими шутками не тянет даже на должность придворного шута.
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