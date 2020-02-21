Президент Росії Володимир Путін підписав указ про присвоєння звання генерал-майора поліції офіційній представниці МВС Ірині Вовк.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, що ще відомо про нову міністерську помічницю. А також зробив фотопідбірку з Іриною, яку користувачі мережі давно прозвали "секс-бомбою".

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ірина Вовк народилася у 1977 році в родині батька-художника і мами-юриста. Вона почала свою кар'єру з Московської юридичної академії МВС. Дівчина робила огляди для ЗМІ з фінансових махінацій в Управлінні по боротьбі з економічними злочинами в Москві та привернула увагу телевізійників.

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

З початку 2000-х Вовк вела передачі "Вести. Дежурная часть", "Внимание: розыск" і "Экстренный вызов 112". Також почала писати детективи, засновані на багатому матеріалі поліції, і навіть отримала нагороду "Щит и перо" від МВС РФ. До речі, як тільки дівчина стала з'являтися на телеекранах, в мережі стали відзначати її привабливий зовнішній вигляд.

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ірина Вовк Фото: seldon.news

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

"Заради того, щоб бачити Ірину частіше, ми навіть готові зробити парочку економічних злочинів", – жартували шанувальники в фанатських спільнотах, повідомляє Spletnik.

Ірина Вовк Фото: peoples.ru

У 2011 році Вовк стала главою прес-служби Управління економічної безпеки та протидії корупції, а 2016 року стала виступати як офіційний представник МВС.

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ірина Вовк Фото: РБК

У перервах між виконанням прямих обов'язків Ірина брала участь в декількох модних показах. У тому числі вона вийшла на подіум у 2011 році разом з Анастасією Волочковою в показі дизайнера Ольги Русан, з якою Вовк пов'язує давня дружба.

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ольга Русан та Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Зазначимо, що Ірина приховує своє особисте життя, але за інформацією ЗМІ, вона заміжня та має двох синів – Сергія і Філіпа. До речі, вся її сім`я підтримує активний спосіб життя і регулярно катається на лижах, ковзанах і велосипеді.

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Ірина Вовк Фото: spletnik.ru

Раніше OBOZREVATEL публікував фото старшої офіцерки німецької поліції Адрієнн Колешар, яка прославилася в мережі завдяки гарячим знімкам, на яких демонструвала своє спортивне тіло. До слова, нещодавно жінка поскаржилася, що її кинув бойфренд, з яким вони були разом близько 10 років.

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