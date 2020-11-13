Путін, Біллі Айліш і Трамп висунуті на престижну премію в номінації 'Людина року'

На сайті журналу "Time" стартувало голосування за "Людину року". Результат буде оголошено 10 грудня.

Так, серед номінантів виявилося творці ТікТока і навіть президент Росії Володимир Путін. Про це стало відомо OBOZREVATEL на сайті видання.

Так, в список входять такі знаменитості:

Бейонсе;

Аріана Гранде;

Тейлор Свіфт;

Каньє Уест;

Джо Байден;

Дональд Трамп;

Black Lives Matter;

Володимир Путін;

Всесвітня організація охорони здоров'я;

Принц Гаррі;

Меган Маркл;

Карді Бі;

Саша Барон Коен;

Джефф Безос;

BTS і BLACKPINK;

Марк Цукерберг;

Люди, які ризикували життям під час пандемії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Біллі Айліш потрапила в "чорний список" уряду США.