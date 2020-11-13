Путін, Біллі Айліш і Трамп висунуті на престижну премію в номінації "Людина року"
На сайті журналу "Time" стартувало голосування за "Людину року". Результат буде оголошено 10 грудня.
Так, серед номінантів виявилося творці ТікТока і навіть президент Росії Володимир Путін. Про це стало відомо OBOZREVATEL на сайті видання.
Так, в список входять такі знаменитості:
Бейонсе;
Аріана Гранде;
Тейлор Свіфт;
Каньє Уест;
Джо Байден;
Дональд Трамп;
Black Lives Matter;
Володимир Путін;
Всесвітня організація охорони здоров'я;
Принц Гаррі;
Меган Маркл;
Карді Бі;
Саша Барон Коен;
Джефф Безос;
BTS і BLACKPINK;
Марк Цукерберг;
Люди, які ризикували життям під час пандемії.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Біллі Айліш потрапила в "чорний список" уряду США.