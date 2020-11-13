Путін, Біллі Айліш і Трамп висунуті на престижну премію в номінації "Людина року"

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Люди
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Путін, Біллі Айліш і Трамп висунуті на престижну премію в номінації 'Людина року'

На сайті журналу "Time" стартувало голосування за "Людину року". Результат буде оголошено 10 грудня.

Так, серед номінантів виявилося творці ТікТока і навіть президент Росії Володимир Путін. Про це стало відомо OBOZREVATEL на сайті видання.

Так, в список входять такі знаменитості:

  • Бейонсе;

  • Аріана Гранде;

  • Тейлор Свіфт;

  • Каньє Уест;

  • Джо Байден;

  • Дональд Трамп;

  • Black Lives Matter;

  • Володимир Путін;

  • Всесвітня організація охорони здоров'я;

  • Принц Гаррі;

  • Меган Маркл;

  • Карді Бі;

  • Саша Барон Коен;

  • Джефф Безос;

  • BTS і BLACKPINK;

  • Марк Цукерберг;

  • Люди, які ризикували життям під час пандемії.

На сайті журналу "Time" стартувало голосування за "Людину року"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Біллі Айліш потрапила в "чорний список" уряду США.

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