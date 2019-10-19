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20 жовтня • оновлено в 03:14
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"Пушка": "російська Кардаш'ян" в прозорій сітці розбурхала шанувальників

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Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", порадувала шанувальників пікантними знімками.

Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона продемонструвала пишні форми в крихітному бікіні з сітки, доповнивши образ панчохами і болеро.

Анастасія Квітко в сітці

Анастасія Квітко в сітці

instagram / anastasiya_kvitko

Численні шанувальники Квітко, яких понад 10 мільйонів, прийшли в захват від публікації моделі. У коментарях вони залишили захоплені відгуки від її тіла.

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Анастасія Квітко в панчохах - пікантні фото

Анастасія Квітко в панчохах - пікантні фото

instagram / anastasiya_kvitko

"Пушка", "Чудова", "О мій Бог", "Настя, в сіточці шикарно виглядаєш", "Ти завжди будеш вродливою", – відреагували шанувальники.

Анастасія Квітко - вид ззаду

Анастасія Квітко - вид ззаду

instagram / anastasiya_kvitko

"Пушка": "російська Кардаш'ян" в прозорій сітці розбурхала шанувальників
"Пушка": "російська Кардаш'ян" в прозорій сітці розбурхала шанувальників
"Пушка": "російська Кардаш'ян" в прозорій сітці розбурхала шанувальників
"Пушка": "російська Кардаш'ян" в прозорій сітці розбурхала шанувальників
"Пушка": "російська Кардаш'ян" в прозорій сітці розбурхала шанувальників
Анастасія Квітко в кислотному купальнику

Анастасія Квітко в кислотному купальнику

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко показала сідниці

Анастасія Квітко показала сідниці

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко у відвертому купальнику

Анастасія Квітко у відвертому купальнику

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко показала пишні форми

Анастасія Квітко показала пишні форми

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко блиснула пишними грудьми

Анастасія Квітко блиснула пишними грудьми

instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в тілесному купальнику

Анастасія Квітко в тілесному купальнику

instagram / anastasiya_kvitko

Як повідомляв OBOZREVATEL, Квітко часто радує шанувальників пікантними знімками. Нещодавно вона опублікувала кадри, на яких позує в бікіні тілесного кольору, продемонструвавши пишний форми.

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Особа
Анастасія Квітко
Теги
модель шоу-бизнес фотосессія
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