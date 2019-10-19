"Пушка": "російська Кардаш'ян" в прозорій сітці розбурхала шанувальників

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", порадувала шанувальників пікантними знімками.
Відповідні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Зокрема, вона продемонструвала пишні форми в крихітному бікіні з сітки, доповнивши образ панчохами і болеро.
Анастасія Квітко в сітці
instagram / anastasiya_kvitko
Численні шанувальники Квітко, яких понад 10 мільйонів, прийшли в захват від публікації моделі. У коментарях вони залишили захоплені відгуки від її тіла.
Анастасія Квітко в панчохах - пікантні фото
instagram / anastasiya_kvitko
"Пушка", "Чудова", "О мій Бог", "Настя, в сіточці шикарно виглядаєш", "Ти завжди будеш вродливою", – відреагували шанувальники.
Анастасія Квітко - вид ззаду
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко в кислотному купальнику
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко показала сідниці
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко у відвертому купальнику
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко показала пишні форми
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко блиснула пишними грудьми
instagram / anastasiya_kvitko
Анастасія Квітко в тілесному купальнику
instagram / anastasiya_kvitko
Як повідомляв OBOZREVATEL, Квітко часто радує шанувальників пікантними знімками. Нещодавно вона опублікувала кадри, на яких позує в бікіні тілесного кольору, продемонструвавши пишний форми.
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