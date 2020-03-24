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24 березня • оновлено в 12:33
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Пугачову загнали в кут питанням про Кіркорова: відео 26-річної давнини

2.3т
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У мережі виявили дивне відео, на якому російська співачка Алла Пугачова відповіла на пару запитань про Філіпа Кіркорова. Так, спочатку артистка заявила, що співак їй не симпатичний.

Відео розмістили в Youtube (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Пугачову загнали в кут питанням про Кіркорова: відео 26-річної давнини

Коли ведучий вперше запитав артистку про те, чи подобається їй Кіркоров, то вона відповіла не надто позитивно.

"Якби я досягла віку Вишневської, мені б може теж подобався Кіркоров", - заявила артистка.

Вдруге, в ефірі цього ж шоу, але знятого на пару років пізніше Пугачова вже відповіла інакше.

"Просто я досягла того розумного віку, коли мені сподобався Філіп Кіркоров", - сказала Пугачова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін випадково показав, як Алла Пугачова виглядає будинку – без макіяжу і фільтрів.

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Автор
Марія Дідик
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