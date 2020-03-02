"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі

Російська співачка Алла Пугачова поділилася новим селфі і нарвалася на критику через свій зовнішній вигляд.
Так, фотографія була опублікована на особистій сторінці примадонни в Instagram.
Алла Пугачова
Instagram @alla_pugacheva_forum
На фото Пугачова сфотографувала своє обличчя зблизька, викликавши бурхливі обговорення в коментарях.
Зокрема, багато шанувальників ледве впізнали співачку на фото, інші ж помітили пластичні операції знаменитості.
"Немов з воску", "Жах! Джокер", "Як маска", "Фотошоп, перебір", "Невдала пластика?", "Алла тут інша", "Що з обличчям?", – писали в коментарях користувачі.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова незадовго до Нового року звернулася до пластичного хірурга, який провів ряд процедур.
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