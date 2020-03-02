Головна Новини
2 березня • оновлено в 09:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Пугачову розгромили через зовнішній вигляд на новому фото

2.2т
Читати матеріал російською

Російська співачка Алла Пугачова поділилася новим селфі і нарвалася на критику через свій зовнішній вигляд.

Так, фотографія була опублікована на особистій сторінці примадонни в Instagram.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Instagram @alla_pugacheva_forum

Новини
"Бачаться дуже рідко": відомий критик розкрив подробиці шлюбу Пугачової і Галкіна

На фото Пугачова сфотографувала своє обличчя зблизька, викликавши бурхливі обговорення в коментарях.

Зокрема, багато шанувальників ледве впізнали співачку на фото, інші ж помітили пластичні операції знаменитості.

"Немов з воску", "Жах! Джокер", "Як маска", "Фотошоп, перебір", "Невдала пластика?", "Алла тут інша", "Що з обличчям?",писали в коментарях користувачі.

"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі
"Невдала пластика?" Пугачова жахнула зовнішнім виглядом на новому селфі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова незадовго до Нового року звернулася до пластичного хірурга, який провів ряд процедур.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги