Пугачову позбавили частини бізнесу в Росії: у примадонни відсудили права на іменний бренд

Олена Кордунова Люди 18:29, 23.07.2020 Оновлено: 18:41, 23.07.2020

Відому російську співачку Аллу Пугачову позбавили прав на товарний знак "Крістіна". Таке рішення ухвалив суд з інтелектуальних прав у четвер, 23 липня.

Так, суд дозволив приватній підприємниці Крістіні Мартиросян випускати торти під маркою "Крістіна", позбавивши прав на цей бренд примадонну, пише РІА Новини.

У картці арбітражних справ зазначено, що позов Мартиросян задоволений повністю. У ньому підприємниця, яка займається виробництвом кондитерських виробів, вимагала достроково припинити правову охорону товарного знака "Крістіна", що належить Пугачовій, у зв'язку з його невикористанням.

Магазин Крістіни Мартиросян
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Цей бренд Пугачова зареєструвала на своє ім'я ще в 1997 році для 18 класів товарів і послуг. Реєстрація діє до 2026 року. Марка була названа на честь старшої дочки Пугачової Крістіни Орбакайте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандальний російський продюсер Андрій Разін заявив, що у співачки Алли Пугачової є таємний бізнес – артистка нібито заробляє на нафті.

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