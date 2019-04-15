Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Сьогодні, 15 квітня, Примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова відзначає 70-й день народження. У 2020 році артистка відсвяткує ще один ювілей — 55 років на сцені.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася Пугачова за роки своєї творчості.

16-річна Алла Пугачова на записі своєї першої пісні "Робот", прем'єра якої відбулася на радіопередачі "З добрим ранком".

Аллі Пугачовій 29 років. Знімок зроблений на зйомці фільму "Жінка, яка співає".

Проби до фільму "Рецитал". Історія про дівчинку з села, яку на початку шляху повинна була грати Крістіна Орбакайте, а потім вже і сама Пугачова, — так і не вийшла через сварку Примадонни з режисером фільму.

Алла Пугачова з дев'ятирічною Крістіною Орбакайте.

Фірмові балахони Пугачової фактично стали її візитною карткою.

Згодом жіночний стиль Алли Пугачової ставав все більш відвертим. У 42 роки спідниці Примадонни ставали все коротшими.

У 90-х Пугачова з'явилася на обкладинці Vogue.

Весілля Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Після шлюбу з коміком, який молодший за неї на 27 років, Пугачова почала виглядати значно молодше. Вона схудла і "викинула" свої балахони, замінивши їх більш лаконічними і сучасними вбраннями.

Як писав раніше OBOZREVATEL:

Через гучний концерт до 70-річчя Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. У першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. А поведінку артистки він назвав хамською і цинічною.

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