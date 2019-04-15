МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

1.6тЧитати матеріал російською

Сьогодні, 15 квітня, Примадонна радянської та російської естради Алла Пугачова відзначає 70-й день народження. У 2020 році артистка відсвяткує ще один ювілей — 55 років на сцені.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінювалася Пугачова за роки своєї творчості.

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну
Новини
У мережі опублікували "заборонений" у СРСР кліп Пугачової

16-річна Алла Пугачова на записі своєї першої пісні "Робот", прем'єра якої відбулася на радіопередачі "З добрим ранком".

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Аллі Пугачовій 29 років. Знімок зроблений на зйомці фільму "Жінка, яка співає".

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну
Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Проби до фільму "Рецитал". Історія про дівчинку з села, яку на початку шляху повинна була грати Крістіна Орбакайте, а потім вже і сама Пугачова, — так і не вийшла через сварку Примадонни з режисером фільму.

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Алла Пугачова з дев'ятирічною Крістіною Орбакайте.

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Фірмові балахони Пугачової фактично стали її візитною карткою.

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Згодом жіночний стиль Алли Пугачової ставав все більш відвертим. У 42 роки спідниці Примадонни ставали все коротшими.

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну
Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

У 90-х Пугачова з'явилася на обкладинці Vogue.

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Весілля Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну
Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Після шлюбу з коміком, який молодший за неї на 27 років, Пугачова почала виглядати значно молодше. Вона схудла і "викинула" свої балахони, замінивши їх більш лаконічними і сучасними вбраннями.

Пугачовій — 70: як роки змінили Примадонну

Як писав раніше OBOZREVATEL:

  • Через гучний концерт до 70-річчя Пугачової в мережі розгорілася низка скандалів. У першу чергу користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

  • Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. А поведінку артистки він назвав хамською і цинічною.

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки