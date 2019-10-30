"Світитесь від щастя!" Пугачова викликала ажіотаж у мережі новим фото

Примадонна російської естради Алла Пугачова опублікувала знімок з модельєром Валентином Юдашкіним і викликала захоплення в мережі.

Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні з Валею Юдашкіним плюнули на дієту і наїлися "від пуза". Тепер світимося від щастя", – написала Пугачова.

Алла Пугачова Фото: uznayvse.ru

Валентин Юдашкін і Алла Пугачова Фото: instagram/alla_orfey

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Аллу Борисівну компліментами. Також вони написали, що їй личить бути щасливою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова викликала ажіотаж в мережі спільним фото з донькою Крістіною Орбакайте. Жінки позували без макіяжу, а шанувальники помітили, що вони дуже схожі.

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