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31 жовтня • оновлено в 03:07
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"Світитесь від щастя!" Пугачова викликала ажіотаж у мережі новим фото

1.2т Читати матеріал російською

Примадонна російської естради Алла Пугачова опублікувала знімок з модельєром Валентином Юдашкіним і викликала захоплення в мережі.

Відповідним фото зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Сьогодні з Валею Юдашкіним плюнули на дієту і наїлися "від пуза". Тепер світимося від щастя", – написала Пугачова.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: uznayvse.ru

Валентин Юдашкін і Алла Пугачова

Валентин Юдашкін і Алла Пугачова

Фото: instagram/alla_orfey

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Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Аллу Борисівну компліментами. Також вони написали, що їй личить бути щасливою.

"Світитесь від щастя!" Пугачова викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Світитесь від щастя!" Пугачова викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Світитесь від щастя!" Пугачова викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Світитесь від щастя!" Пугачова викликала ажіотаж у мережі новим фото
"Світитесь від щастя!" Пугачова викликала ажіотаж у мережі новим фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова викликала ажіотаж в мережі спільним фото з донькою Крістіною Орбакайте. Жінки позували без макіяжу, а шанувальники помітили, що вони дуже схожі.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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