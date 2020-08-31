Пугачова вразила мережу зовнішністю на новому фото з Галкіним

Російська зірка, примадонна радянської естради Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін викликали фурор у мережі новим спільним фото.

Так, на особистій сторінці в Instagram Галкін показав знімок, на якому пара позує в автомобілі. Він коротко підписав фото: "Поїхали".

Шанувальники Примадонни бурхливо відреагували на їхню з Галкіним фотографію. Багатьох вразив "свіжий" зовнішній вигляд 71-річної артистки.

Галкін і Пугачова вразили мережу свіжим фото Instagram Максима Галкіна

Також фанати написали компліменти на адресу артистки, додавши, що вона практично "не старіє". У коментарях відзначили, що Примадонна "випила еліксир молодості", інші ж вказали, що вона помолодшала через шлюб з Галкіним.

"Алла Борисівна просто бомбезно виглядає. Поруч з вами – як дівчинка. Напевно, випила еліксир молодості", – пожартували користувачі мережі.

"Шалено красиві, світлі, сонячні! Щастя іскриться від вас, а в очах – завжди кохання! Як же приємно бачити люблячих і щасливих", – додали шанувальники Пугачової.

Артистів розхвалили в мережі Instagram Максима Галкіна

Зовнішність Пугачової викликала фурор в мережі Instagram Максима Галкіна

Фанати прийшли в захват від фото Пугачової Instagram Максима Галкіна

Пугачова і Галкін показали нове фото Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте показали в мережі свіжий спільний знімок, який спровокував ажіотаж в мережі. Зіркові мати і дочка показали, як проводять вихідні разом