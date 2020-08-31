Пугачова вразила мережу зовнішністю на новому фото з Галкіним

Олена Кордунова Люди 16:58, 31.08.2020 Оновлено: 17:17, 31.08.2020

Російська зірка, примадонна радянської естради Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін викликали фурор у мережі новим спільним фото.

Так, на особистій сторінці в Instagram Галкін показав знімок, на якому пара позує в автомобілі. Він коротко підписав фото: "Поїхали".

Шанувальники Примадонни бурхливо відреагували на їхню з Галкіним фотографію. Багатьох вразив "свіжий" зовнішній вигляд 71-річної артистки.

Галкін і Пугачова вразили мережу свіжим фото
Instagram Максима Галкіна

Також фанати написали компліменти на адресу артистки, додавши, що вона практично "не старіє". У коментарях відзначили, що Примадонна "випила еліксир молодості", інші ж вказали, що вона помолодшала через шлюб з Галкіним.

"Алла Борисівна просто бомбезно виглядає. Поруч з вами – як дівчинка. Напевно, випила еліксир молодості", – пожартували користувачі мережі.

"Шалено красиві, світлі, сонячні! Щастя іскриться від вас, а в очах – завжди кохання! Як же приємно бачити люблячих і щасливих", – додали шанувальники Пугачової.

Артистів розхвалили в мережі
Instagram Максима Галкіна
Зовнішність Пугачової викликала фурор в мережі
Instagram Максима Галкіна
Фанати прийшли в захват від фото Пугачової
Instagram Максима Галкіна
Пугачова і Галкін показали нове фото
Instagram Максима Галкіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте показали в мережі свіжий спільний знімок, який спровокував ажіотаж в мережі. Зіркові мати і дочка показали, як проводять вихідні разом

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