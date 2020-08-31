Пугачова вразила мережу зовнішністю на новому фото з Галкіним

Алла Пугачова і Максим Галкін порадували фанів новим знімком. Експрес газета
Російська зірка, примадонна радянської естради Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін викликали фурор в мережі новим спільним фото.
Так, на особистій сторінці в Instagram Галкін показав знімок, на якому пара позує в автомобілі. Він коротко підписав фото: "Поїхали".
Шанувальники примадонни бурхливо відреагували на їхню з Галкіним фотографію. Багатьох вразив "свіжий" зовнішній вигляд 71-річної артистки.
Галкін і Пугачова вразили мережу свіжим фото Instagram Максима Галкіна
Також фанати написали компліменти на адресу артистки, додавши, що вона практично "не старіє". У коментарях відзначили, що примадонна "випила еліксир молодості", інші ж вказали, що вона помолодшала через шлюб з Галкіним.
"Алла Борисівна просто бомбезно виглядає. Поруч з вами – як дівчинка. Напевно, випила еліксир молодості", – пожартували користувачі мережі.
"Шалено красиві, світлі, сонячні! Щастя іскриться від вас, а в очах – завжди кохання! Як же приємно бачити люблячих і щасливих", – додали шанувальники Пугачової.
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Зовнішність Пугачової викликала фурор в мережі Instagram Максима Галкіна
Фанати прийшли в захват від фото Пугачової Instagram Максима Галкіна
Пугачова і Галкін показали нове фото Instagram Максима Галкіна
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