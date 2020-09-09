Пугачова вперше розповіла про п'янки Кобзона під час концертів

Російська примадонна Алла Пугачова розповіла, що під час концертів її колега, радянський виконавець Йосип Кобзон багато пив і забував слова під час своїх виступів на сцені.

Артистка згадала, що один із таких інцидентів трапився в Криму під час масштабного фестивалю "Кримські зорі". Про це йшлося в YouTube-проєкті чоловіка Пугачової Максима Галкіна "Музыкалити" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У нього завжди загули були в гримерці. Там були артисти, солісти, радіо, телебачення. Хтось говорив: "Йось, я не можу вже пити, досить!", а він такий: "Та ну, ще трошки давай". І раптом цей бідний чоловік чує, що вже грає вступ до пісні Кобзона "С чего начинается родина". І Кобзон як побіжить, підтяжки на ходу натягує, його одягають... Він вистрибує на сцену і забуває слова. Потім якесь просвітління трапилося – і він продовжив співати нормально. Що було тоді з оркестром..." – поділилася примадонна.

Алла Пугачова взяла участь у проєкті Максима Галкіна на YouTube. "Музыкалити" (скриншот відео)

Зазначимо, що Алла Пугачова та Йосип Кобзон познайомилися ще до того, як вона стала відомою на весь СРСР, у 60-ті. Протягом своєї кар'єри артисти підтримували зв'язок, проте близькими друзями ніколи не були. Найчастіше їм доводилося спілкуватися лише під час виступів.

Нагадаємо, що Йосип Кобзон помер 30 серпня 2018 року в Москві у віці 80-ти років. Перед цим він добу пролежав у комі. Причиною смерті стало онкологічне захворювання. У нього був рак четвертої стадії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін спровокували фурор у мережі новим спільним фото.

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