Погано зі здоров'ям? Пугачова відмовилася вшанувати пам'ять близького друга

У московському театрі "Ленком" 27 січня відбудеться вечір пам'яті російського актора Миколи Караченцова. При цьому примадонна Алла Пугачова відмовилася прийти на цей захід.

Як повідомляє видання "Дни.ру", причина незрозуміла – чи то у Пугачової інші плани, чи стан здоров'я не дозволяє приїхати їй з підмосковної Грязі в "Ленком". Адже, як зазначається, у співачки були дуже хороші відносини з Караченцовим, майже духовний зв'язок.

Алла Пугачова Фото: glavred.info

"У Колі Караченцова були дуже хороші відносини з Аллою Борисівною, майже духовний зв'язок. Вона дуже хотіла зіграти з ним в якомусь спектаклі, а у 2000 році для "Різдвяних зустрічей" Пугачової Караченцов навіть знявся в кліпі на пісню Максима Дунаєвського "Молитва". Зйомки проходили у примадонни на дачі: Коля стояв на колінах перед іконою на білому тлі та виконував цю пісню", – розповіла виданню близька подруга актора, композитор і поетеса Олена Суржикова.

Алла Пугачова і Микола Караченцов

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова не змогла прийти на похорон актриси і художнього керівника театру "Современник" Галини Волчек. Як виявилося, через смерть близької подруги співачка сильно захворіла.

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