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Пугачова відмовилася від новорічних корпоративів: стала відома причина

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Легенда російської естради, співачка Алла Пугачова відмовилася в цьому році від дорогих новорічних корпоративів та провела свято в колі сім'ї. Зазначається, за один виступ їй пропонували 300 тисяч євро (близько 9,5 млн грн).

Як повідомляє Starhit, примадонна навіть не брала участь в традиційних "Голубых огоньках" на телебаченні. Представники співачки пояснювали це тим, що Пугачова накопичує сили перед своїм ювілейним концертом в Кремлі.

Пугачова відмовилася від новорічних корпоративів: стала відома причина

Алла Пугачова з Дмитром Галкіним і його сім'єю

Фото: instagram/alla_orfey

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Ліза і Гаррі Галкіни

Фото: instagram/alla_orfey

Новий рік сім'я Пугачової і Галкіна відзначила у своєму заміському замку, куди приїхала вся рідня. За святковим столом зібралися Крістіна Орбакайте з чоловіком Михайлом Земцовим і дочкою Клавдією, найкраща подруга Пугачової Аліна Редель з сім'єю і старший брат Максима Галкіна Дмитро з дружиною і дітьми.

Пугачова відмовилася від новорічних корпоративів: стала відома причина

Крістіна Орбакайте з чоловіком і дочкою

Фото: instagram/orbakaite_k

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда російської естради, співачка Алла Пугачова поділилася з шанувальниками особистим знімком з родиною свого чоловіка Максима Галкіна, чим викликала захват у фанатів.

Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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