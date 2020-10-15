Пугачова стала бабусею вп'яте

Російська співачка Алла Пугачова стала бабусею – у її єдиного племінника Владислава та його дружини Гузель народилася дочка.

Дівчинка з'явилася на світ в серпні, однак пара приховувала цей факт. Про поповнення в родині Пугачової повідомив Telegram-канал "Звездач".

"Дружина Владислава, Гузель говорила, що стане мамою у вересні. Але вона потрапила в реанімацію, пролежала там місяць, і малятко народилося раніше – 3 серпня. Влад через це дуже переживав, але дівчинка народилася здоровою", – розповіли в оточенні пари .

Двоюрідну внучку Пугачової назвали Євгенією, на честь первістка Владислава. Його старший син Женя живе в іншій сім'ї – примадонна забрала його через шкідливі звички свого племінника, зараз хлопчика виховує водій артистки.

Відзначимо, 71-річна Пугачова поки не відреагувала на народження дівчинки. З племінником Владиславом вона практично не спілкується.

Нагадаємо, племінник Алли Пугачової Владислав одружився в червні 2019 року. Чоловік розписався зі своєю коханою Гузель в Перовському РАЦСі Москви в присутності близьких друзів та родичів. Знаменита тітка нареченого, незважаючи на запрошення, на церемонію не прийшла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські артисти Філіп Кіркоров та Микола Басков спровокували чутки про можливе розлучення співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна.