Головна Новини
18 лютого • оновлено в 15:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Пугачова різко помолодшала після декількох пластик: які операції зробила співачка

3.2т
Читати матеріал російською

Російська співачка Алла Пугачова незадовго до Нового року звернулася до пластичного хірурга, який провів ряд процедур.

Про це пише Telegram-канал Super.ru.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

glavred.info

Новини
"Стояла на колінах": Пугачова не пускала Галкіна на гастролі через коронавірус

Зокрема, повідомляється, що примадонна зробила пластику підборіддя, повік, а також підтяжку обличчя.

Як пише видання, погоджуючись на пластичні операції, Пугачова ризикувала життям, адже після декількох операцій на серці лікарі категорично заборонили їй будь-наркоз. А, як відомо, пластичні операції проводяться під наркозом.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Super.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова заявила, що колись наставила роги своєму колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги