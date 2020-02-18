Пугачова різко помолодшала після декількох пластик: які операції зробила співачка

Російська співачка Алла Пугачова незадовго до Нового року звернулася до пластичного хірурга, який провів ряд процедур.

Про це пише Telegram-канал Super.ru.

Алла Пугачова glavred.info

Зокрема, повідомляється, що примадонна зробила пластику підборіддя, повік, а також підтяжку обличчя.

Як пише видання, погоджуючись на пластичні операції, Пугачова ризикувала життям, адже після декількох операцій на серці лікарі категорично заборонили їй будь-наркоз. А, як відомо, пластичні операції проводяться під наркозом.

Алла Пугачова Super.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова заявила, що колись наставила роги своєму колишньому чоловікові Філіпу Кіркорову.

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