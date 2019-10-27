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27 жовтня • оновлено в 15:03
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"Пугачова померла": в росЗМІ розгорівся скандал через смерть відомої співачки

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РосЗМІ влаштували шум навколо смерті однієї з учасниць колективу "Бурановские бабушки". Так, від онкологічного захворювання померла 83-річна Наталія Пугачова, але журналісти не уточнюють цього.

Багато російських ЗМІ вказали в своїх заголовках тільки прізвище померлої, що викликало хвилювання у шанувальників співачки Алли Пугачової.

'Пугачова померла': в росЗМІ розгорівся скандал через смерть відомої співачки
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"Народна улюблениця Пугачова померла", "Померла всіма улюблена Пугачова", "Терміново: померла Пугачова", "Пугачова померла від раку", "Онкохвора Пугачова померла після операції", - пишуть в росЗМІ.

'Пугачова померла': в росЗМІ розгорівся скандал через смерть відомої співачки

Скріншот

'Пугачова померла': в росЗМІ розгорівся скандал через смерть відомої співачки

Скріншот

'Пугачова померла': в росЗМІ розгорівся скандал через смерть відомої співачки

Скріншот

'Пугачова померла': в росЗМІ розгорівся скандал через смерть відомої співачки

Скріншот

'Пугачова померла': в росЗМІ розгорівся скандал через смерть відомої співачки

Скріншот

'Пугачова померла': в росЗМІ розгорівся скандал через смерть відомої співачки

Як раніше писав OBOZREVATEL, примадонна Алла Пугачова вразила численних шанувальників молодіжним образом і зовнішністю. Її чоловік, шоумен Максим Галкін опублікував відповідну фотографію, на якій артистка позувала зі своїм сином Гаррі.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Алла Пугачова
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