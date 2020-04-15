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15 квітня • оновлено в 23:37
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Пугачова покрасувалась стрункими ногами в сексуальній сукні: Галкін здивував мережу відео

2.2т
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Російська співачка Алла Пугачова показала стрункі ноги у спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.

Так, відео з примадонною поділився на своїй сторінці в Instagram її чоловік Максим Галкін. Зазначимо, що на ньому Пугачова дефілювала і крутилася на камеру під зворушливу пісню (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

Фото: instagram/maxgalkinru

Шанувальники прийшли в захват від вбрання Пугачової, яке вона одягнула з нагоди свого дня народження. Вони написали, що співачка виглядає в ньому дуже гарно та стильно.

Пугачова покрасувалась стрункими ногами в сексуальній сукні. Відео
Пугачова покрасувалась стрункими ногами в сексуальній сукні. Відео
Пугачова покрасувалась стрункими ногами в сексуальній сукні. Відео
Пугачова покрасувалась стрункими ногами в сексуальній сукні. Відео

❤️💃🏼

Публікація від Максим Галкін (@maxgalkinru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше діти Пугачової, 6-річні Ліза і Гаррі, довели її до сліз в день народження.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
А Обоз все никак не может отсосаться от РФ )))) Миша онанирует на Аллочку? )))
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