Пугачова покрасувалась стрункими ногами в сексуальній сукні: Галкін здивував мережу відео

Російська співачка Алла Пугачова показала стрункі ноги у спокусливій сукні з екстравагантним розрізом.

Так, відео з примадонною поділився на своїй сторінці в Instagram її чоловік Максим Галкін. Зазначимо, що на ньому Пугачова дефілювала і крутилася на камеру під зворушливу пісню (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото: instagram/maxgalkinru

Шанувальники прийшли в захват від вбрання Пугачової, яке вона одягнула з нагоди свого дня народження. Вони написали, що співачка виглядає в ньому дуже гарно та стильно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше діти Пугачової, 6-річні Ліза і Гаррі, довели її до сліз в день народження.

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