Пугачова показала відео з підпільного салону краси: назвала найгіршим досвідом в житті
Російська знаменита співачка, примадонна Алла Пугачова порадувала шанувальників новим роликом, на якому показала, як відвідала "підпільний" салон краси.
Так, артистка показала, як їй фарбують волосся під час карантину і побажала аудиторії, щоб "гіршого досвіду у них в житті більше не було". Відео опубліковано в Instagram (дивіться в кінці новини).
"Таке не забувається. У зоні ризику. Дожили... Влаштовуємо підпільну перукарню", – міркує на відео Пугачова.
Також артистка додала, що показала ролик своїм шанувальникам для того, щоб не забувати про складний період пандемії по всьому світу.
"Нехай це буде найгірший досвід і найважчий в нашому житті час", – підсумувала співачка.
Шанувальники Пугачової розхвалили зірку за те, що навіть в непростий для всіх період вона намагається радувати фанатів своїм зовнішнім виглядом.
"Найкраща! Ризикує своїм здоров'ям для того щоб радувати прекрасним видом улюблених шанувальників!" – відзначили шанувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова і Галкін здивували несподіваним заняттям на карантині. Так, зіркова пара вирішила зайнятися домашнім господарством.