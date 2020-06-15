Російська знаменита співачка, примадонна Алла Пугачова порадувала шанувальників новим роликом, на якому показала, як відвідала "підпільний" салон краси.

Так, артистка показала, як їй фарбують волосся під час карантину і побажала аудиторії, щоб "гіршого досвіду у них в житті більше не було". Відео опубліковано в Instagram (дивіться в кінці новини).

"Таке не забувається. У зоні ризику. Дожили... Влаштовуємо підпільну перукарню", – міркує на відео Пугачова.

Instagram Алли Пугачової

Також артистка додала, що показала ролик своїм шанувальникам для того, щоб не забувати про складний період пандемії по всьому світу.

"Нехай це буде найгірший досвід і найважчий в нашому житті час", – підсумувала співачка.

Шанувальники Пугачової розхвалили зірку за те, що навіть в непростий для всіх період вона намагається радувати фанатів своїм зовнішнім виглядом.

"Найкраща! Ризикує своїм здоров'ям для того щоб радувати прекрасним видом улюблених шанувальників!" – відзначили шанувальники.

Пугачова показала відео з підпільного салону краси: назвала найгіршим досвідом в житті

Пугачова показала відео з підпільного салону краси: назвала найгіршим досвідом в житті

Пугачова показала відео з підпільного салону краси: назвала найгіршим досвідом в житті

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пугачова і Галкін здивували несподіваним заняттям на карантині. Так, зіркова пара вирішила зайнятися домашнім господарством.