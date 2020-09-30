Пугачова показала особисте відео, де наживо заспівала для Галкіна: зірка зворушила мережу

71-річна російська співачка Алла Пугачова вразила користувачів мережі особистим роликом, де наживо заспівала пісню, присвятивши її чоловікові Максиму Галкіну.

Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У кадрі примадонна постала в сірому худі і у величезних сонцезахисних окулярах. Зачіску вона сховала під капюшоном (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

Пугачова записала зворушливий ролик. Instagram Алли Пугачової

"Навеяло", – підписала Пугачова відео. У кадрі вона заспівала пісню з рядками:

"Осенние листья шумят и шумят в саду

Знакомой тропою я радом с тобою иду

И счастлив лишь тот, кто в сердце поет

С кем рядом Максимка идет".

Користувачі мережі були зворушені роликом 71-річної примадонни. У коментарях написали їй багато компліментів, а також відзначили, що у неї дуже багато енергії, враховуючи вік.

"Алла Борисівна, скільки у вас енергії? Ви просто супер", – похвалили артистку фоловерів.

Пугачова зворушила мережу. Instagram Алли Пугачової

Пугачова здивувала фанатів живим співом. Instagram Алли Пугачової

Примадонна наживо заспівала для Галкіна. Instagram Алли Пугачової

Пугачова заспівала Галкіну і здивувала мережу. Instagram Алли Пугачової

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 71-річна російська співачка Алла Пугачова показала, як виглядає її обличчя зблизька і нарвалася на критику в мережі.