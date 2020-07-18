Російська співачка Алла Пугачова поділилася новими фото, на яких показала, як виглядає її обличчя зблизька.

Відповідні знімки зірка опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На них вона позувала з мінімумом макіяжу, посміхаючись в камеру.

"Перше правило сімейного щастя – не дивися наліво, дивись направо і вперед", – підписала публікацію Пугачова.

Алла Пугачова показала обличчя зблизька (Instagram Алли Пугачової)

Алла Пугачова (Instagram Алли Пугачової)

Зазначимо, що величезна кількість підписників Пугачової порахували її фото невдалими. Деякі з них заявили, що співачка "зовсім не схожа на себе".

"З Пугачовою щось трапилося. Де та наша Пугачова?", "Не треба фотографуватися так близько після 50 років!", "Невдале фото", "Музей воскових фігур", "Зовсім не схожа на себе", – написали люди.

Пугачова показала обличчя зблизька і нарвалася на критику. Фото

Пугачова показала обличчя зблизька і нарвалася на критику. Фото

Пугачова показала обличчя зблизька і нарвалася на критику. Фото

Пугачова показала обличчя зблизька і нарвалася на критику. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно зірковий фотограф і режисер Роман Родін, який був наближеним до багатьох російських зірок, показав в мережі фото Алли Пугачової в купальнику.