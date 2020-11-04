Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
2,2 т.
Алла Пугачова

71-річна російська співачка Алла Пугачова поділилася з шанувальниками новим фото, на якому продемонструвала своє обличчя без ретуші великим планом.

Відповідне селфі без фільтрів вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Пугачова позувала зі скуйовдженим волоссям та з легких макіяжем, посміхаючись на камеру.

"Приходить час теплого одягу. Сподіваюся одяг зігріє надію, що люди коли-небудь стануть добрішими. Молюся і прошу: "Господи, скоріше", – прокоментувала публікацію співачка.

Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом

Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду Пугачової та засипали її компліментами.

Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом. Фото
Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом. Фото
Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом. Фото
Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте показали в мережі свіжий спільний знімок, який спровокував ажіотаж в мережі. Зіркові мати та донька показали, як проводять вихідні разом.

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