Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом. Фото

71-річна російська співачка Алла Пугачова поділилася з шанувальниками новим фото, на якому продемонструвала своє обличчя без ретуші великим планом.

Відповідне селфі без фільтрів вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому Пугачова позувала зі скуйовдженим волоссям та з легких макіяжем, посміхаючись на камеру.

"Приходить час теплого одягу. Сподіваюся одяг зігріє надію, що люди коли-небудь стануть добрішими. Молюся і прошу: "Господи, скоріше", – прокоментувала публікацію співачка.

Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду Пугачової та засипали її компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова і Крістіна Орбакайте показали в мережі свіжий спільний знімок, який спровокував ажіотаж в мережі. Зіркові мати та донька показали, як проводять вихідні разом.