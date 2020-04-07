Пугачова показала, чим зайняті її 6-річні діти на карантині. Відео

Російська співачка Алла Пугачова поділилася зворушливим відео зі своїми дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою, на якому показала, чим вони займаються на карантині.

Відповідний ролик з'явився на особистій сторінці примадонни в Instagram.

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми Instagram @maxgalkinru

Так, у кадрі Гаррі вивчає французьку мову онлайн з викладачем, а його сестра Ліза в іншій кімнаті не заважає братові займатися, і потихеньку ходить навшпиньках. "Молодець, що не заважаєш", – похвалила дочку Пугачова.

"Не втрачаємо час дарма в ув'язненні", – підписала відео примадонна.

Шанувальники, які завжди з захопленням реагують на ролики з Лізою та Гаррі, і цього разу не залишили публікацію без уваги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Івлєєва та Максим Галкін жорстко розкритикували розпорядження президента РФ Володимира Путіна про збереження зарплат під час карантину через коронавірус.

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