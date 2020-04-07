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7 квітня • оновлено в 14:01
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Пугачова показала, чим зайняті її 6-річні діти на карантині. Відео

1.3т
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Російська співачка Алла Пугачова поділилася зворушливим відео зі своїми дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою, на якому показала, чим вони займаються на карантині.

Відповідний ролик з'явився на особистій сторінці примадонни в Instagram.

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми

Instagram @maxgalkinru

Так, у кадрі Гаррі вивчає французьку мову онлайн з викладачем, а його сестра Ліза в іншій кімнаті не заважає братові займатися, і потихеньку ходить навшпиньках. "Молодець, що не заважаєш", – похвалила дочку Пугачова.

"Не втрачаємо час дарма в ув'язненні", – підписала відео примадонна.

Шанувальники, які завжди з захопленням реагують на ролики з Лізою та Гаррі, і цього разу не залишили публікацію без уваги.

Пугачова показала, чим зайняті її 6-річні діти на карантині. Відео
Пугачова показала, чим зайняті її 6-річні діти на карантині. Відео
Пугачова показала, чим зайняті її 6-річні діти на карантині. Відео
Пугачова показала, чим зайняті її 6-річні діти на карантині. Відео
Пугачова показала, чим зайняті її 6-річні діти на карантині. Відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Анастасія Івлєєва та Максим Галкін жорстко розкритикували розпорядження президента РФ Володимира Путіна про збереження зарплат під час карантину через коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Гаррі Галкин Ліза Галкіна Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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