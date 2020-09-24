Пугачова подарувала онукові Преснякову розкішний особняк

Російська співачка Алла Пугачова подарувала своєму старшому онукові – акторові та музиканту Микиті Преснякову – розкішний особняк на березі Істрінського водосховища (РФ).

Про це повідомляє видання "Собеседник" з посиланням на колишню сусідку зіркової сім'ї Раїсу Іванівну, яка мешкає в Малих Бережках. За словами жінки, Пугачова офіційно відписала будинок Микиті ще до свого переїзду до шоумена Максима Галкіна.

Микита Пресняков і Алла Пугачова. 24smi.org

Пугачова подарувала своєму онукові розкішний особняк. news.noteru.com

Тепер спадкоємець Пугачової живе в заміському особняку з дружиною Оленою Красновою. За словами сусідки знаменитостей, вона часто бачить пару в околицях села – то на пірсі, то на дорозі. Однак, як зазначила Раїса Іванівна, Микита намагається не привертати до себе уваги й не дуже любить, коли його впізнають.

Микита Пресняков і Олена Краснова. viva.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка Алла Пугачова показала, як виглядає її обличчя поблизу і нарвалася на критику в мережі.