Пугачова подарувала онукам розкішні квартири в Москві

Не так давно у відомої радянської і російської співачки Алли Пугачової народилася онучка. Як виявилося, артистка активно допомагає родині свого племінника Владислава.

Вона вилікувала його від наркоманії, а тепер купила квартиру його синові Жені, пише Комсомольска правда.

Як стало відомо, Пугачова займалася реабілітацією Владислава і опікала його маленького сина Женю. Співачка оформила опіку над ним і забезпечує його по сьогоднішній день.

Зараз хлопчик живе в сім'ї помічника Алли Борисівни, називає його татом, а своїх біологічних батьків не пам'ятає і не спілкується з ними.

Крім того, нещодавно Примадонна придбала для Жені апартаменти в елітному будинку в Москві. Також вона подбала і про новонароджену онучку, яку на честь неї назвали Аллою. Їй співачка відписала квартиру біля метро "Сокіл".

Як повідомляв OBOZREVATEL, музичний критик Сергій Сосєдов розповів, що Алла Пугачова ніколи не займалася сексом з Максимом Галкіним, а їхні романтичні стосунки – це тільки гра на публіку.