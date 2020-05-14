Пугачова, Королева, Джигурда: як пройшли перші шлюбні ночі російських зірок

Перша шлюбна ніч – особлива подія для молодят. І хочеться, щоб вона пройшла чарівно та незабутньо. Однак не завжди все виходить так, як в голлівудських кінофільмах.

Про те, які конфузи відбувалися з російськими знаменитостями в їхню першу шлюбну ніч – розповість OBOZREVATEL

Чоловіки Наташі Корольової напилися

Співачка Наташа Корольова двічі виходила заміж – але не може похвалитися романтикою в першу шлюбну ніч. Перший її чоловік, композитор Ігор Ніколаєв на банкеті так "насвяткувався", що в ліжку міг лише одне – спати.

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв Фото: uznayvse.ru

До речі, коли Корольова виходила заміж вдруге – за танцюриста Сергія Глушка (Тарзана) – сценарій повторився.

Наташа Корольова і Сергій Глушко Фото: uznayvse.ru

Микита Джигурда налякав дружину

За словами самого Микити Джигурди, його шлюбна ніч з першою дружиною Мариною Анісіною ледь не закінчилася нервовим зривом його коханої. Шоумен, опинившись поруч з Анісіною, почав читати молитви та мантри про себе й вголос. Його дружина, яка не звикла до такої поведінки чоловіків в ліжку, була дуже налякана.

Микита Джигурда і Марина Анісіна Фото: Natalya Loginova/Globallook

"Вона була з очима, наповненими жахом. Бачу: ну все, дівка злякалася. Лежить і мовчить", – коментував шоумен.

Лариса Гузєєва провела першу шлюбну ніч з подругою

Подруга Гузєєвої та її колега по шоу "Давай одружимося!" Лариса Удовиченко згадала, як колись була свідком на весіллі Лариси. За словами жінки, після урочистості вони приїхали в готель і "спали бочком на загальному вузькому ліжку". Саме так пройшла перша шлюбна ніч телеведучої. А коли вранці за Ларисою прийшов її чоловік – вона заявила, що більше не хоче бути його дружиною. До речі, з ким сталося фіаско, зірка "Давай одружимося!" так і не уточнила.

Ларіза Гузєєва і Лариса Удовиченко Фото: vladtime.ru

"У мене є фотографія з твого весілля, на якій я була свідком. Воно тривало пів години. Потім ми приїхали до мене в готель. Ми спали на дуже вузькому ліжку, ось так боком. А коли вранці за тобою прийшов чоловік, ти сказала мовляв: "Більше не хочу бути дружиною", – повідомила Удовиченко.

Зазначимо, що відразу після цього Лариса вирушила оформляти розлучення з новоспеченим чоловіком.

Від Костянтина Хабенського вислизнула дружина

Актор Костянтин Хабенський пережив трагедію – його перша дружина Анастасія померла від раку. Відтоді актор не надто багатослівний. Хоча раніше з посмішкою говорив про особисте – навіть про першу шлюбну ніч з коханою.

Костянтин Хабенський з дружиною Анастасією Фото: popcornnews.ru

Правда, по суті її й не було, як і весілля. Розписалася пара 12 січня, на наступний день після дня народження Хабенського. І потім вирушила з друзями святкувати в нічний клуб.

Костянтин Хабенський з дружиною Анастасією Фото: eg.ru

"Раптом в якийсь момент моя дружина зникла. Я пішов її шукати, а вона, виявляється, намагалася знайти мене. Так всю ніч ми один одного шукали, не маючи можливості навіть зателефонувати, бо мій мобільний телефон залишився у Насті. Тільки до ранку знайшлися. Ось така у нас була перша шлюбна ніч", – згадував про конфуз Костянтин.

Перші шлюбні ночі Алли Пугачової

Примадонна про настільки особистий досвід, звичайно, не говорить – за неї це роблять колишні чоловіки та знайомі. Наприклад, художник та колега артистки Ігор Гранковський, запевняв, що в першу шлюбну ніч Алли Пугачової та Філіпа Кіркорова – "тряслися стіни". А провели вони її в особняку мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака.

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров Фото: bonjourglamour.ru

"Філіп та Алла розписалися 15 березня 1994 року в Петербурзі. З РАГСу вони поїхали в ресторан. Ну а далі... Далі було найцікавіше. Перша шлюбна ніч молодят була в особняку Анатолія Собчака. Я теж ночував там. Стіни тряслися, пам'ятаю!" – поділився Гранковського.

Екскохані виконавиці діляться куди менш делікатними подробицями. Миколас Орбакас згадує, що, всупереч поширеним байкам, вони з дружиною навіть гроші не рахували – від втоми до "цікавого" справа не дійшла. А весілля з Олександром Стефановичем завершилося для Пугачової на стільці – після святкування Алла заснула у молодого чоловіка на плечі.

Алла Пугачова і Миколас Орбакас Фото: cosmo.ru

Олександр Стефанович та Алла Пугачова Фото: cosmo.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наречена українського співака Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася подробицями інтимного життя з артистом.

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