Пугачова й Галкін здивували несподіваним заняттям на карантині
Російська співачка Алла Пугачова й телеведучий Максим Галкін зайнялися сільським господарством на самоізоляції.
Про це повідомляється в програмі "Ти не повіриш" на телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами Галкіна, на ділянці біля їх замку Пугачова вирішила встановити теплиці. Там ростуть помідори, солодкий перець, морква й редиска. А сам телеведучий зробив на ділянці яблуневий сад, адже, як повідомляється, у примадонни з яблунями пов'язані теплі спогадами.
"Найяскравіший дачний спогад – це висока трава, я сиджу маленька, а на мене котяться величезні яблука. Це було в Яблучний Спас. Впало відро, а мені здавалося, що на мене ось ці всі яблука величезні котяться. Якщо не спиться мені, то я відразу туди – в дитинство і на дачу!", – каже співачка.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін викликав ажіотаж у мережі відео з сімейного архіву.