Пугачова й Галкін здивували несподіваним заняттям на карантині

Російська співачка Алла Пугачова й телеведучий Максим Галкін зайнялися сільським господарством на самоізоляції.

Про це повідомляється в програмі "Ти не повіриш" на телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Алла Пугачова й Максим Галкін spletnik.ru

За словами Галкіна, на ділянці біля їх замку Пугачова вирішила встановити теплиці. Там ростуть помідори, солодкий перець, морква й редиска. А сам телеведучий зробив на ділянці яблуневий сад, адже, як повідомляється, у примадонни з яблунями пов'язані теплі спогадами.

"Найяскравіший дачний спогад – це висока трава, я сиджу маленька, а на мене котяться величезні яблука. Це було в Яблучний Спас. Впало відро, а мені здавалося, що на мене ось ці всі яблука величезні котяться. Якщо не спиться мені, то я відразу туди – в дитинство і на дачу!", – каже співачка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін викликав ажіотаж у мережі відео з сімейного архіву.

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