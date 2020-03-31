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1 квітня • оновлено в 00:15
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Пугачова і Вайкуле спантеличили мережу зовнішнім виглядом

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Російська співачка Алла Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле здивували шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Знімок Пугачова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Скільки ж пластики": Пугачова і Вайкуле спантеличили мережу зовнішнім виглядом

joinfo.com

"У пані з дюн День Народження! Прекрасна і талановита, живи довго і щасливо", - підписала знімок Пугачова.

"Після пластики хр*н кого впізнаєш. Це Звєрєв у кокошнику?", "Губи і зуби одним лікарем?", "Не впізнала Лайму, поки не прочитала коментарі, хоча хтось написав, що це Христина. Вони всі на одне лице, видно один пластичний хірург на всіх", "Скільки ж пластики на обличчі", "Один хірург?" коментують фото в мережі.

"Скільки ж пластики": Пугачова і Вайкуле спантеличили мережу зовнішнім виглядом
"Скільки ж пластики": Пугачова і Вайкуле спантеличили мережу зовнішнім виглядом
"Скільки ж пластики": Пугачова і Вайкуле спантеличили мережу зовнішнім виглядом
"Скільки ж пластики": Пугачова і Вайкуле спантеличили мережу зовнішнім виглядом

Як раніше писав OBOZREVATEL, Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле обурили шанувальників. Так, композитор і співак Ігор Ніколаєв розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, на якому артистки співають пісню "Зоряне літо".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особи
Лайма Вайкуле Алла Пугачова
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Перемога скоро
Перемога скоро
Это они ещё Югика жену не видели. :)
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