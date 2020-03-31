Пугачова і Вайкуле спантеличили мережу зовнішнім виглядом

Російська співачка Алла Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле здивували шанувальників своїм зовнішнім виглядом.

Знімок Пугачова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

joinfo.com

"У пані з дюн День Народження! Прекрасна і талановита, живи довго і щасливо", - підписала знімок Пугачова.

"Після пластики хр*н кого впізнаєш. Це Звєрєв у кокошнику?", "Губи і зуби одним лікарем?", "Не впізнала Лайму, поки не прочитала коментарі, хоча хтось написав, що це Христина. Вони всі на одне лице, видно один пластичний хірург на всіх", "Скільки ж пластики на обличчі", "Один хірург?" – коментують фото в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле обурили шанувальників. Так, композитор і співак Ігор Ніколаєв розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, на якому артистки співають пісню "Зоряне літо".

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